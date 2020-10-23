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В "Єдності Олександра Омельченка" заявили про поширення фейків про обшуки в приймальнях партії Вибори

Партія працює у звичному режимі і закликає не вірити неправдивим новинам.

В "Єдності Олександра Омельченка" заявили про поширення фейків про обшуки в приймальнях партії

Вчора була здійснена провокація проти одного зі 120-ти кандидатів партії «Єдність Олександра Омельченка». 

Про це йдеться у заяві Київського осередку партії. 

"На медіаресурсах, що належать окремим олігархам, активно поширюється неправдива інформація про обшуки у Київському офісі та депутатських приймальнях партії «Єдність Олександра Омельченка». Це відверта брехня! Їхня мета – за 2 дні до виборів скомпрометувати нас в очах виборців. Ми просимо вас не вірити фейкам!", - закликали у партії. 

У політсилі наголошують, що протягом всього періоду виборчої кампанії проти партії «Єдність Олександра Омельченка» застосовували різні брудні технології.

"Нас не хотіли включити до списку партій у соціологічних опитуваннях, регулярно занижували наш результат, намагаючись переконати всіх, що ми не переможемо. Однак реальний рівень підтримки наших кандидатів дуже високий. Та наша позиція дуже не подобається окремим політичним силам", - йдеться в заяві. 

Наголошується, що партія працює у звичному режимі і в цьому "кожен може пересвідчитись, відвідавши приймальні партії.

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