Кого ж тобі обрати, Києве мій: що пропонують місцеві політики?

Місцеві вибори — це шанс для кожного. Для провладних політичних партій —отримати вплив на місцеву політику, для опозиційних – збудувати плацдарм під загальнодержавні вибори, для нових політиків – здобути перший управлінський досвід, а для громадян –кардинально змінити підхід до управління містом. То й не дивно, що задля отримання додаткових голосів деякі політичні сили намагаються наобіцяти нездійсненне, зате бажане для виборців. Особливо це трапляється у сферах, які найбільше хвилюють українців: освіти, охорони здоров’я, транспорту, дорожньо-транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства та соціальної політики.

Фото: Макс Требухов

Для того, щоб цього не сталось, ми проаналізували програми політичних партій та кандидатів у мери, які мають найбільші шанси на перемогу відповідно до наявних соціологічних досліджень. Серед них політичні партії "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – за життя" ("ОПЗЖ"), "Голос", "Слуга народу" та "Удар", а також Ірина Верещук ("Слуга народу"), Віталій Кличко ("Удар") та Сергій Притула ("Голос"). Всі три кандидати на посади міського голови мають власні програми.

Виборчі програми – це єдина можливість перевірити, чи серйозно ставляться політики до своїх обіцянок та чи розуміють, які насправді повноваження мають органи місцевого самоврядування.

Освіта

Київ у порівнянні здобуває найкращі результати у сфері освіти. Місто у 2018 році витрачало на одного учня 25,9 тис грн, у 2019 - 31,1 тис грн, що є найвищим результатом в Україні. Результати ЗНО теж вражають - 140 середній бал ЗНО з трьох основних предметів. Що ж пропонують нам політики, аби втримати цей успіх та водночас вирішити проблеми черг у дитсатки та школи?

Партія "Удар" хоче будувати щорічно не менше 10 дитячих садків та 5 шкіл, реконструювати та звести адресно нові заклади освіти. Партія "Слуга народу" бажає привести заклади освіти до належного експлуатаційного стану, побудувати нові дитячі садочки на основі аналізу чисельності дітей і динаміки народжуваності. Партія "ОПЗЖ" готується дозволити людям визначати, якою мовою вчити дітей, відремонтувати школи та забезпечити школи сучасним обладнанням.

Відповідно до закону, місто може розбудовувати систему закладів освіти, будувати чи ліквідовувати дитячі садки, школи, університети, надавати доплати викладачам, фінансово мотивувати учнів тощо. Тому політики не можуть обіцяти, якою мовою будуть викладати у школах – це питання державної політики.

Партія "Голос" збирається реконструювати і будувати школи та дитячі садочки замість косметичного ремонту за рахунок батьків, а також забезпечити інклюзивність освіти в кожному закладі освіти, а "Європейська солідарність" – стимулювати конкуренцію в наданні якісних освітніх послуг, розвинути в подальшому інклюзивну освіту та надавати муніципальні стипендії на навчання випускниками з найвищими результатами ЗНО у місті.

Віталій Кличко обіцяє реконструювати та забудувати нові заклади освіти, Сергій Притула – реконструювати та збудувати школи та дитячі садочки, забезпечити інклюзивність освіти та розробити програму підтримки технологічної та інженерної освіти, а Ірина Верещук – впровадити діджиталізацію системи освіти, скасувати побори та неофіційні внески батьків на ремонти.

Охорона здоров’я

Київ виділяє одну з найбільших часток місцевого бюджету на медицину. У грошах на одну особу місцева влада витрачає 3495 грн, що є найвищим результатом в Україні. Але за оцінкою комплексних цільових програм міст у сфері охорони здоров'я, яку проводив Центр спільних дій, Київ набрав лише 2,5 бали з 4 можливих.

Партія "Голос" пропонує забезпечити прозорість фінансування та належний контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на оновлення медичної інфраструктури. Партія "Європейська солідарність" обіцяє впровадити в усіх закладах охорони здоров'я електронний запис до лікаря, єдиної електронної бази з повною інформацією щодо кожного пацієнта та впровадити систему допомоги в отриманні медикаментів незахищеними верствами населення.

Партія "Слуга народу" бажає створити та реалізувати програми екстреної медичної допомоги на 5 років, що включатиме купівлю обладнання для боротьби з епідеміями та швидкого спасіння киян. Партія "Удар" планує продовжити реалізовувати інфраструктурні проєкти у сфері охорони здоров'я, реконструювати та звести адресно нові заклади медицини. Партія "ОПЗЖ" готується не допустити закриття лікарень, скорочення медичних працівників, захистити медиків від "медичної реформи".

Сергій Притула хоче підвищити рівень доступності до медицини, забезпечити прозорість фінансування та незалежний контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на медицину. Віталій Кличко збирається захистити киян від коронавірусу та його наслідків та ініціювати збільшення розміру державного медичного забезпечення, а Ірина Верещук - збільшити фінансування в медичній інфраструктурі та оплату праці медпрацівників на 30-50%, оновити парк автомобілів "швидкої" та контролювати ціни на ліки.

Але місцева влада не виплачує винагороду медичним працівникам. Це робить держава через Національну службу здоров’я. Подібне і з цінами на ліки – контроль за цінами у разі змови здійснюють Антимонопольний комітет та містяни своїм гаманцем, але не місцева влада. Натомість, місто може розбудовувати систему закладів охорони здоров’я, платити надбавки для лікарів, закуповувати ліки та обладнання для лікарень.

Громадський транспорт

Нещодавні події у Броварах, де деякі бізнесові кола зброєю, а не законом, намагались розподілити ринок громадських перевезень показує серйозність проблеми. В Києві існує багато незаконних маршрутів, з якими ніхто нічого не робить, працює UberShuttle, який не є маршрутним таксі, метро переповнене пасажирами і працює на межі своїх можливостей, а пандемія коронавірусу показала, що кількості громадського транспорту недостатньо для того, щоб задовольнити потреби міста.

Партія "Голос" пропонує провести незалежний аудит на міських комунальних і транспортних монополіях, впровадити інноваційну систему керування транспортом та збільшити частоту руху міського транспорту. Партія "Європейська солідарність" хоче розвантажити трафік у місті шляхом постійного оновлення автопарку громадського транспорту, підтримати реалізацію нових станцій метро та ліній метрополітену, а також заборонити проїзд транзитного транспорту через місто.

Партія "Слуга народу" бажає побудувати мережу перехоплювальних парківок, впорядкувати пасажироперевезення та впровадити робочу систему "Єдиного квитка" у всіх видах транспорту. Партія "Удар" планує будувати перехоплюючі паркінги. Партія "ОПЗЖ" готується відновити комунальний транспорт, збільшити його кількість та оновити рухомий склад.

Віталій Кличко обіцяє оновити громадський транспорт та отримати близько 200 сучасних автобусів. Сергій Притула збирається з'єднати "Великий Київ" новими видами транспорту – швидкісними трамваями та легким метро, побудувати перехоплюючі паркінги та збільшити частому руху громадського транспорту на 30%. Натомість, Ірина Верещук пропонує зменшити рівень заторів на основі аналізу транспортних потоків та збільшити пропускну здатність доріг шляхом виведення на маршрути більш містких сучасних автобусів та тролейбусів.

Кожне місто потребує розвитку і осучаснення транспортної інфраструктури з прогнозуванням того, яка кількість людей буде нею користуватись і як буде змінюватись місто. Закон дозволяє на це впливати: закуповувати громадський транспорт, встановлювати маршрути, розвивати метро, затверджувати транспортні програми тощо.

Дорожня інфраструктура

Київ, на жаль, не має комплексної цільової програми у дорожньо-транспортній сфері, але у 2019 році місцева влада виділила найбільшу частку бюджету на транспортну інфраструктуру – 15,3%. Також місто найкраще забезпечене технікою, яка прокладає нові дороги, ремонтує старі, прибирає сніг або чистить вулиці. Самі ж Кияни в більшості нейтрально ставляться до доріг у місті. 30% містян визначають стан доріг у місті як жахливий або поганий, 29% – як добрий або відмінний, а 33% – як середній.

Тому партія "Удар" пропонує відремонтувати усі мости через Дніпро, побудувати транспортні розв'язки. Партія "Європейська солідарність" хоче сприяти реалізації проєкту нової окружної дороги, збільшити та упорядкувати велосипедні маршрути. Партія "Голос" планує створити мережу велосипедних маршрутів. Партія "Слуга народу" бажає відремонтувати дорожню інфраструктуру, побудувати Київську обхідну дорогу, скласти план ремонту доріг, мостів та тротуарів. Партія "ОПЗЖ" готується відремонтувати дороги, мости, збудувати нові транспортні розв'язки.

Ірина Верещук планує облаштувати відокремлені смуги руху громадського транспорту на основних магістралях столиці та розпочати будівництво Київської обхідної дороги. Віталій Кличко обіцяє реконструювати міст Патона, закінчити будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, побудувати метро на Троєщину та Виноградар. Сергій Притула хоче домовитись з областю про спільний та гармонійний розвиток доріг та створити мережу велосипедних маршрутів.

Як видно, багато уваги політики приділяють окружній дорозі та розвитку інфраструктури. Водночас, саме місто опікується своїми дорогами. Для цього воно може будувати чи ремонтувати дороги, пандуси, тротуари, шляхопроводи, міжквартальні проїзди тощо.

Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальна сфера – проблема для Києва. З однієї сторони, за оцінкою комплексних цільових програм у сфері ЖКГ, яку провів Центр спільних дій, Київ набрав 4 бали із 4 можливих, що є найкращим результатом. З іншої сторони, місцева влада виділила не більше 10% свого бюджету на житлово-комунальне господарство у 2018-2019 роках, а на одного киянина припадало усього 1264 грн. У сусідньому Житомирі на одного мешканця припадає по 961 грн, а у Вінниці – 1697 грн.

Партія "Слуга народу" пропонує побудувати сучасний сміттєпереробний завод, реконструювати Бортницьку станцію аерація та оновити сквери, парки, зелені зони. Партія "Удар" планує вирішити проблеми аварійного житла, завершити реконструкцію Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій, реконструювати Бортницьку станцію аерації.

Партія "Голос" обіцяє поставити під контроль якість та ціну усіх комунальних послуг, створити програму модернізації інфраструктури і капітального ремонту житлових будинків, а "Європейська солідарність" – підтримати програму реновації мікрорайонів зі старою забудовою та сприяти процесу створення ОСББ. Партія "ОПЗЖ" готується направити бюджетні кошти у створення сучасної інфраструктури, модернізувати мережі постачання води, газу, тепла та електроенергії.

Сергій Притула пропонує осучаснити інфраструктуру системи водопостачання, водовідведення, опалення та стати лідером з переробки та утилізації сміття. Ірина Верещук збирається створити спеціальний фонд комунального соціального житла, а Віталій Кличко – вирішити проблеми аварійного житла та не допустити висотного будівництва в центральній частині Києва.

Слід пам'ятати, що сфера житлово-комунального господарства у більшості належить до повноважень місцевої влади. Саме вона може формувати політику поводження з відходами, розвивати і ремонтувати систем опалення чи водопостачання, створювати власні комунальні підприємства, які займаються благоустроїм. Але місто не завжди може встановлювати комунальні тарифи на багато речей, як-от на газ чи тепло.

Соціальна політика

На підтримку тих, хто цього потребує, частка бюджету Києва доволі низька, і складає менше 5%, хоча сама сума видатків для надання пільг жителям міста вражає і склала 4 млрд гривень. Місто надає допомогу понад 700 тисячам осіб. За оцінкою комплексних цільових програм у сфері соціального захисту населення, яку провів Центр спільних дій, Київ отримав 3,5 бали з 4 можливих.

Партія "Слуга народу" обіцяє підвищити соціальний захист киян-пенсіонерів, людей з інвалідністю, чорнобильців, ветеранів, малозабезпечених, сиріт, а партія "Удар" – зберегти запроваджену під час карантину підтримку киян, які її потребують. Програма партії "Європейська солідарність" не містить інформації щодо пропозицій у соціальній сфері.

Партія "ОПЗЖ" готується відновити програми соціальної допомоги, збудувати доступне житло, очистити Київ від сміття та сміттєзвалищ. Партія "Голос" має намір забезпечити доступність громадського транспорту для людей з інвалідністю, літніх людей, батьків із колясками та створити прозору міську програму зайнятості для людей з інвалідністю.

Віталій Кличко обіцяє допомагати людям похилого віку і малозахищеним киянам та створити прозору програму підтримки талановитої молоді. Ірина Верещук сподівається підтримати соціально незахищені групи киян, оновити програми соціального захисту та збільшити їхнє фінансування, а Сергій Притула – забезпечити доступність громадського транспорту та пішохідної інфраструктури для маломобільних людей, а також створити прозору міську програму зайнятості для людей з інвалідністю.

Закон дозволяє місцевій владі надавати цільову фінансову підтримку з місцевого бюджету, ухвалювати соціальні програми, надавати іншу допомогу тим, хто цього потребує. Тому пропозиції кандидатів відповідають повноваженням місцевої влади.

Замість висновку

Місцеві вибори не менш важливі, ніж вибори президента чи парламенту. Місцева влада може протистояти ініціативам з Банкової, публічно їх критикувати і, як результат, добиватись їхнього відхилення. Так було з ініціативою президента щодо децентралізації, яку Володимир Зеленський двічі відкликав з парламенту.

Один із небагатьох механізмів, який дозволяє виборцям перевірити, чи дійсно кандидати хочуть розвивати громаду, а не намагаються зробити неможливе – через місцеву владу активізувати вступ України до ЄС та НАТО, це аналіз їхніх програм.

Тому якщо хочете більш детально вивчити, що саме пропонують партії та кандидати на міського голову – пропонуємо скористатись інструментом Центру спільних дій.

Автор – Олег Савичук, аналітик Центру спільних дій.