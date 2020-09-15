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Майже половина партій проігнорували місцеві вибори, - Комітет виборців

Про участь у виборах заявили 194 партії з 349 офіційно зареєстрованих в Україні.

Майже половина партій проігнорували місцеві вибори, - Комітет виборців
Фото: 112

Майже половина із зареєстрованих в Україні політичних партій проігнорували місцеві вибори. Усього про участь у виборах заявили 194 партії.

Про це повідомляє Комітет виборців з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

Станом на 1 січня 2020 року було зареєстровано 349 політичних партій. 

Про участь у місцевих виборах 2015 року заявили 140 політичних партій, що майже на пів сотні партій менше, ніж на виборах 2020 року.

"Особливістю місцевих виборів 2020 року є участь у виборах значної кількості так званих регіональних політичних партій. Тобто політичних сил, які висувають кандидатів лише в межах окремих областей, районів чи навіть міст. Зокрема, про участь у виборах заявили такі партії, як «Рівне разом», «Херсонці», «Блок Кернеса – успішний Харків», «Партія чернівчан», «Березанська громада», «Біла Церква разом», ВО «Черкащани», «Партія вінничан», «Патріоти Волині», «Рідне Закарпаття», «Миколаївці», «Команда Дніпра» та ін.", - зазначили в КВУ.

Колова Комітету Олексій Кошель зазначив, що кількість заявлених партій є значно нижчою, ніж кількість офіційно зареєстрованих, оскільки значна їх частина існує лише на папері, а участі у виборчих процесах фактично не бере. 

"Також потрібно враховувати той факт, що не всі з тих партій, які заявили про участь у місцевих виборах, реально активно висуватимуть кандидатів. Традиційно частина політичних партій беруть участь у виборах лише для того, щоб отримати місця у виборчих комісіях і пізніше «перепродати» їх на користь більш відомих політичних сил", - додав голова КВУ.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія спільно з експертами профільних міністерств і військовими медиками розробила алгоритм проведення місцевих виборів 25 жовтня. У алгоритмі пропонували дозволити голосували людям із симптомами захворювань, але в окремій кабіні.

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