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"Європейська солідарність" вимагає створити ТСК по справі "вагнерівців"

Цього, за словами Геращенко, вимагають, родини загиблих на Донбасі від рук російських найманців.

"Європейська солідарність" вимагає створити ТСК по справі "вагнерівців"
Фото: Lb.ua

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко вважає, що Верховна Рада України має створити ТСК щодо справи «вагнерівців». Про це вона заявила під час Погоджувальної Ради, продемонструвавши підписи родичів загиблих на Донбасі від рук російських найманців під вимогою створити таку комісію.

«Зараз під Верховною Радою України відбувається мітинг родин загиблих героїв російсько-української війни. 25 тисяч як мінімум вдів, доньок, сестер, матерів загиблих зібрали підписи під петицією з вимогою негайно створити ТСК з питань «вагнерівців». Я нагадаю, що постанова про створення такої ТСК вже два тижні знаходиться в парламенті, але блокується», – сказала вона.

«Ці жінки і чоловіки вимагають від вас, голова Верховної Ради, негайно поставити створення такої ТСК», – звернулася депутатка до Дмитра Разумкова.

«Ми чули від партії влади, що ніякої спецоперації щодо «вагнеравців» нашими героїчними спецслужбовцями не було проведено. Потім вони змушені були визнати, що така спецоперація була», – також наголосила Ірина Геращенко.

Вона додала: «Вагнерівці», до речі зізналися, що вони вбивали воїнів 25-ї бригади десантників, сотні, тисячі українських воїнів. «Тепер ми чуємо, що обговорення цього питання – це зрада національних інтересів. Зрада національних інтересів України – це здавати цю інформацію Путіну і брехати суспільству», – підкреслила співголова фракції.

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