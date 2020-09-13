Степанов обурився з приводу масового святкування Дня міста у Дніпрі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував міську владу Дніпра через влаштування концерту до Дня міста 12 вересня. Про це очільник МОЗу сказав під час онлайн-брифінгу 13 вересня.

"Коли сьогодні зранку я побачив світлини зі святкування Дня міста у Дніпрі, де зібралися тисячі або десятки тисяч людей, у мене виникло запитання до місцевої влади. Знаючи вас, я точно знаю, що ви усвідомлюєте, що таке ковід-19. Ви усвідомлюєте, які ризики становить ця хвороба. Я розумію, що зараз у вас відбуваються політичні процеси, які йдуть по всій країні. Але так свідомо почати проводити концерти, я навіть на кажу, що вони заборонені постановою Кабміну", - обурився Степанов.

Він додав, що масові заходи заборонені, оскільки це спричиняє велике скупчення людей, які не користуються засобами індивідуального захисту, і зберігати соціальну дистанцію в таких умовах неможливо.

На таких заходах, уточнив міністр, навіть декілька людей з коронавірусом можуть інфікувати сотні або й тисячі людей.

"З 36 тисяч ліжок, які ми підготували для хворих з ковідом, зайнято 7900. І ще 4000 людей з непідтвердженим діагнозом, які мають середній або важкий перебіг хвороби, мають пневмонію, знаходяться у лікарнях. Потужності медичної системи мають межу", - зазначив міністр.

Місцеве видання "Наше місто" пише, що на День міста у Дніпрі влаштували концерт класичної музики просто неба.

Згідно даних системи моніторингу РНБО, Дніпропетровська область знаходиться на 15-му місті серед регіонів України за кількістю інфікованих коронавірусом. Зараз там хворіють 1700 осіб.