Зеленський пообіцяв після місцевих виборів назвати власників затонулого танкера Delfi

"Я вважаю, що вони злочинці, оскільки вони сказали неправду і мені особисто".

Президент Володимир Зеленський пообіцяв назвати власників затонулого поблизу пляжу в Одесі в листопаді 2019 року танкера Delfi, і до якої політичної партії вони належать, після проведення місцевих виборів.

Про це глава держави сказав на брифінгу в Одесі, передає Інтерфакс-Україна.

"Десять місяців власники не давали державі жодної можливості, щоб ми займалися цими роботами. Місцева влада нічого не могла зробити. Ніхто предметно фундаментально нічого з власниками зробити не зміг. Ми з ними поговорили, я вважаю, що вони злочинці, оскільки вони сказали неправду і мені особисто. Вони нас попросили дати місяць і сказали, що знайдуть компанію, яка забере з пляжу цей танкер Delfi", - заявив президент.

За його словами, державу цікавило, що це за танкер "без, так би мовити, розпізнавальних знаків і без прапорів". "Усі боялися, і нам говорили, що там якісь західні бенефіціари. Ми знайшли бенефіціарів. Не будемо говорити назву політичної партії, адже скажуть, що я це сказав перед місцевими виборами. Ми почекаємо закінчення місцевих виборів, а потім розповімо вам, хто бенефіціари цього "західного", "сучасного" танкера", - зазначив Зеленський.

Президент заявив, що власники танкера не давали нічого з ним робити, бо хотіли на цьому заробити гроші. "Просто розпиляти це на метал, як ці люди все життя "розпилювали" нашу країну", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що 21 липня Адміністрація морських портів України разом із Міністерством інфраструктури вперше була залучена до процесу підйому і видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту. Він звернув увагу, що весь процес зайняв 50 днів, а безпосередньо робіт - 30 днів.

"Я розумію, що це довго, але якщо взяти загалом той термін, за який дійсно держава змогла відбуксирувати танкер Delfi, я вважаю, це було швидко. Але, на жаль, просимо вибачення, не змогли з самого початку втрутитися і "зламати" цю приватну компанію", - зазначив президент.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року танкер Delfi зірвався з якоря і сів на мілину біля пляжу "Дельфін", перевернувшись на бік. Спеціальна комісія назвала причинами аварії іноземного танкера "Делфі" порушення з боку судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

У червні 2020 року поруч із судном виявили сліди нафтопродуктів. У воді зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 разу. Прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення води нафтопродуктами.

На початку липня президент Володимир Зеленський під час візиту в Одесу ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Він сказав, що роботи з ліквідації аварії треба було розпочинати ще в листопаді 2019 року, але судновласник показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер.

Президент попередив: якщо до 20 липня танкер не піднімуть, справою займуться правоохоронці.

25 липня нова спроба підняти танкер Delfi провалилася. Один з металевих тросів, якими судно намагалися посунути з місця, відірвався майже відразу після початку операції. Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що подальші роботи буде виконувати Адміністрація морських портів України.

26 серпня танкер Delfi вдалося поставити на кіль. Роботи проводить компанія "Краншип" без залучення державних коштів.

3 вересня суд заарештував затонулий танкер Delfi. Боржником визнано зареєстровану в Британії компанію Mister Drake PC, а її представником - жителя Миколаївщини Юрія Голікова.

4 вересня з танкера Delfi знову стався розлив нафтопродуктів. Дослідження показали перевищення у воді гранично допустимих концентрацій у 5,8 разу.

6 вересня в Одесі стартував фінальний етап підняття танкера "Делфі". Криклій заявив, що усі випробування завершені, екологічний стан - у нормі.

9 вересня танкер Delfi нарешті підняли.