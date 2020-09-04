З танкера Delfi знову стався розлив нафтопродуктів

З танкера Delfi в Одеській області 3 вересня знову стався розлив нафтопродуктів площею 70 квадратних метрів.

Про це повідомив у Facebook голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

"Учора фахівці Державної екологічної інспекції Одеської області, обстежуючи акваторію біля затонулого судна, помітили плями та сіру плівку сріблястого кольору загальною площею 70 квадратних метрів. Цей факт зафіксовано в Акті обстеження морської акваторії та відбору проб води в місці забруднення № 144 від 03.09.2020", - написав Мальований.

Лабораторні дослідження показали перевищення у воді нормованих значень гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів у 5,8 разу.

За словами Мальованого, витік нафтопродуктів стався через те, що судно далі намагаються підняти і стабілізувати. Держекоінспекція зможе підрахувати збитки, завдані довкіллю, лише після того, як танкер Delfi остаточно приберуть з акваторії Чорного моря.

"Для оперативного усунення забруднення представниками Одеської філії ДП «АМПУ» були проведені невідкладні роботи біля підтопленого танкера із застосуванням сорбенту", - зазначив голова Державної екологічної інспекції.

Нагадаємо, 3 вересня суд заарештував затонулий танкер Delfi. Боржником визнано зареєстровану в Британії компанію Mister Drake PC, а її представником - жителя Миколаївщини Юрія Голікова.

Раніше повідомляли, що в листопаді 2019 року танкер Delfi зірвався з якоря і сів на мілину біля пляжу "Дельфін", перевернувшись на бік. Спеціальна комісія назвала причинами аварії іноземного танкера "Делфі" порушення з боку судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

У червні 2020 року поруч із судном виявили сліди нафтопродуктів. У воді зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 разу. Прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення води нафтопродуктами.

На початку липня президент Володимир Зеленський під час візиту в Одесу ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Він сказав, що роботи з ліквідації аварії треба було розпочинати ще в листопаді 2019 року, але судновласник показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер.

Президент попередив: якщо до 20 липня танкер не піднімуть, справою займуться правоохоронці.

25 липня нова спроба підняти танкер Delfi провалилася. Один з металевих тросів, якими судно намагалися посунути з місця, відірвався майже відразу після початку операції. Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що подальші роботи буде виконувати Адміністрація морських портів України.

26 серпня танкер Delfi вдалося поставити на кіль. Роботи проводить компанія "Краншип" без залучення державних коштів.