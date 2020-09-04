В суботу в Україні очікуються дощі з грозами і зниження температури

У столиці вдень до +26, вночі до +17 градусів.

У суботу, 5 вересня, в Києві сонячно, вдень і вночі можливий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря удень +24...+26 градуси, вночі +15...+17 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України невелика хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря удень +22...+22 градуси, вночі +11...+14 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря удень +24...+26 градусів, вночі +13...+16 градусів.

У центрі України хмарно, вдень та вночі дощитиме, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря удень +24...+26 градусів, вночі +13...+15 градусів.

На сході України хмарно, дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +24...+26 градусів.

На півдні України хмарно, вдень та вночі дощитиме, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря удень +24...+26 градусів, вночі +13... +19 градусів.

У Криму хмарно, дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градус, удень +24...+26 градусів.