На Харківщині спостерігаються окремі осередки тління, вогнеборці залучили два літаки й вертоліт

У Харківській області триває гасіння лісової пожежі, яка виникла два дні тому.

Станом на 7:00 4 вересня відкритого вогню немає, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру, інформує пресцентр ДСНС.

"До гасіння залучено 479 чоловік та 78 одиниць техніки, з них від ДСНС 235 чоловік особового складу та 54 одиниці техніки, у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт, якими здійснено 73 скиди (254 тони води)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 2 вересня о 12:54 поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району на Харківщині виникла пожежа у лісовому масиві. Близько 15:00 через сильний поривчастий вітер вогонь поширився в напрямку населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка. Внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася одна особа.

3 вересня на місце події прибув глава МВС Арсен Аваков разом із першим заступником голови Нацполіції Євгеном Ковалем і першим заступником голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Олегом Мельчуцьким. Також на Харківщину вирушили віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран і міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Чиновники здійснили повітряний моніторинг районів, які найбільше постраждали від пожеж, а також провели нараду оперативного штабу.

Міністр внутрішніх справ пообіцяв, що господарі повністю знищених будинків отримають максимальну компенсацію – приблизно 300 тисяч гривень. Люди, які постраждали менше – отримають меншу компенсацію. На місці буде працювати спеціальна комісія, яка оцінить наслідки пожежі.