Внаслідок пожеж поблизу селища Гороб’ївка Дворічанського району на Харківщині знищено 22 житлових будинки, відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася одна особа.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"2 вересня о 12:54 поблизу с. Гороб’ївка виникла пожежа у лісовому масиві. Близько 15:00 через сильний поривчастий вітер вогоонь поширився в напрямку населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка. Внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася одна особа. Загальна площа пройдена вогнем орієнтовно складає 500 га, зних 100 га - верхової пожежі", - йдеться у повідомленні.

Станомна ранок 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га.

До гасіння залучено 395 чоловік та 61 одиниця техніки, з них від ДСНС - 215 чоловік особового складу та 49 одиниць техніки у тому числі два пожежних літаки та один вертоліт. Координацію робіт з гасіння пожежі на місці здійснює штаб.

Нагадаємо, 2 вересня на Луганщині та на Харківщині через посуху почалися масштабні лісові пожежі. Станом на ранок вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду.

До тушіння вогню залучено підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.

Під час гасіння вогню на Луганщині двоє військових отримали опіки.