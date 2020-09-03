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Двоє військових отримали опіки під час гасіння пожеж на Луганщині, бойових втрат у зоні ООС не було, - штаб

У зоні бойових дій зберігався режим припинення вогню.

Двоє військових отримали опіки під час гасіння пожеж на Луганщині, бойових втрат у зоні ООС не було, - штаб
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - неприцільним пострілом з підствольного гранатомета російські найманці намагалися спровокувати військових поблизу Мар’їнки.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат унаслідок ворожого пострілу немає

З початку поточної доби, 3 вересня, обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу ООС та інших складових сил оборони залучені до гасіння лісових пожеж на Луганщині. Так, у районі Станиці Луганської вогнем охоплено більш ніж 200 гектарів лісостепу, у районі населеного пункту Лобачеве пожежа займає площу близько 950 гектарів.

До боротьби з вогнем на Луганщині залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів ЗСУ та ДСНС. У населених пунктах Зайцеве і Новолуганське пожежі вже ліквідовано.

Під час гасіння вогню двоє військовослужбовців отримали термічні опіки. Їм надали першу медичну допомогу та направили до військових медичних закладів. Стан здоров’я обох задовільний.

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі через посуху почалися масштабні лісові пожежі. Станом на ранок вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду.

До тушіння вогню залучено підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.

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