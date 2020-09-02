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Російські найманці неприцільно стріляли з підствольного гранатомета біля Мар'їнки

Втрат серед військовослужбовців немає.

Російські найманці неприцільно стріляли з підствольного гранатомета біля Мар'їнки
Фото: Макс Левин

З початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

Так, на ділянці фронту поблизу Мар’їнки зафіксовано ворожу провокацію з підствольного гранатомета.

"Неприцільний постріл противника не ніс загрози нашим захисникам, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували", - зазначили у штабі.

Втрат серед військових немає.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - наголосили у штабі ООС.

У той самий час у районі населених пунктів Новолуганське, Болотенне, Зайцеве, Лобачеве, Новоайдар і Піски триває ліквідація пожеж. До гасіння та локалізації вогню залучена необхідна кількість особового складу та техніка підрозділів ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулої доби окупанти тричі порушили перемир’я на Донбасі.

31 серпня на Донбасі було зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано поблизу Водяного, а також неприцільні постріли з підствольного гранатомета біля Авдіївки.

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