Цьогорічний фестиваль дерунів у Коростені скасували через коронавірус

Міжнародний фестиваль дерунів у місті Коростень Житомирської області, запланований на вересень, через пандемію коронавірусу перенесли на наступний рік.

Про це повідомляє Коростенська міська рада на своєму сайті.

"У зв'язку з погіршенням ситуації щодо поширення COVID-19 цього року XII Міжнародний фестиваль дерунів святкуємо вдома та в колі друзів. Урочистих масових заходів у Парку Древлянському не буде", - йдеться в повідомленні.

Наступний фестиваль дерунів запланований на 11 вересня 2021 року.

Нагадаємо, фестиваль дерунів проводиться у Коростені з 2008 року. Зазвичай його влаштовують у другу суботу вересня в міському Древлянському парку. На фестивалі традиційно змагаються в приготуванні найсмачніших дерунів. Також під час заходу проводять майстер-класи із приготування цієї картопляної страви.

Минулого року на цьому фестивалі приготували рекордний дерун вагою 180 кг. Його довжина склала 1,62 м, ширина - 1,2 м. Попередній дерун-рекордсмен важив 118 кілограмів.

Щоб усі охочі могли потрапити на фестиваль, "Укрзалізниця" запускала додатковий поїзд.