Фото: Lb.ua

Власники авто на єврономерах збираються на протест під стінами Верховної Ради.

Відповідно до повідомлення організаторів акції, протестувальники вимагатимуть ухвалення законопроєкту №3704 про доступне розмитнення автомобілів на єврономерах.

У зв’язку з анонсованою акцією поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі.

"Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування", - інформує пресслужба поліції Києва.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Оскільки організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції, можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці, попереджають у поліції.

Разом із цим поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, що в листопаді 2018 року Верховна Рада внесла зміни до Митного кодексу, які стосуються ввезення транспортних засобів на територію України. Вони передбачають істотне підвищення штрафних санкцій за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації.

Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які раніше максимально становили 8500 гривень (понад 10 днів), підвищені за такою шкалою: прострочення 10-20 днів - 8500 гривень, 20-30 днів - 85 тисяч гривень, понад 30 днів - 170 тисяч гривень.

Те саме зробили зі штрафами за статтею 481 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "тимчасового ввезення". Раніше вони максимально становили 17 тисяч гривень, а зросли до 17 тисяч (10-20 днів), 85 тисяч (20-30 днів) і 170 тисяч (понад 30 днів).

У грудні 2019-го Рада відтермінувала введення збільшених штрафів за порушення ввезення авто на єврономерах. Штрафи досі не діють.