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Кліматологи назвали найспекотніший день літа у Києві

20 серпня температура піднялася до рекордних до +34,1°С.

Кліматологи назвали найспекотніший день літа у Києві
Фото: EPA/UPG

Кліматологи підбили погодні підсумки серпня, який у Києві виявився досить теплим та сухим. 20 серпня виявилося найспекотнішим днем літа. Цього дня температура після полудня піднялася до +34,1°С.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Найхолодніше у Києві було 15 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +11,0°С, а найспекотніше – 20 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,1°С і виявилась найвищою за нинішнє літо. У серпні було 9 днів з температурою вище +30°С", - сказано в повідомленні.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря серпня у Києві становила +21,4°С, що на 2,8°С вище за кліматичну норму.

Опадів у столиці на проспекті Науки випало лише 31 мм, що склало 45% кліматичної норми.

Нагадаємо, у перший день осені Київ встановив температурний рекорд. У ніч на 1 вересня температура повітря в столиці не опускалася нижче +21,9°C.

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