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У Києві з початку карантину збережено майже 15 тисяч робочих місць, - Центр зайнятості

Одними з перших можливістю отримати допомогу скористалися на підприємствах малого та середнього бізнесу.

У Києві з початку карантину збережено майже 15 тисяч робочих місць, - Центр зайнятості
Фото: dcz.gov.ua

У Києві завдяки програмі допомоги з часткового безробіття збережено майже 15 тисяч робочих місць.

Про це повідомили у міському центрі зайнятості, передає Офіційний портал Києва.

Одними з перших можливістю отримати таку допомогу скористалися на підприємствах малого та середнього бізнесу, які змушені були зупинити або скоротити діяльність з оголошенням карантину. Найбільше серед них - туристичних агентств, підприємств сфери торгівлі та послуг (зокрема, перукарні, кінотеатри, ремонтні ательє тощо).

Згодом уряд розширив коло потенційних отримувачів допомоги з часткового безробіття, доповнивши їх фізичними особами-підприємцями, які є страховими особами, але не використовують найманої праці. Право отримання допомоги отримали й працівники, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати.

"Останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних у столиці зупинилося, а відтак зменшилися й обсяги надання допомоги з часткового безробіття. Так, у квітні статус безробітного отримали 9438 осіб, у травні – 5431, у червні – 4345, у липні – 4140, у серпні (дані на 28 серпня) – 2610. Станом на сьогодні статус безробітного мають 25291 киянин. Натомість зросли обсяги працевлаштування. Від початку року працевлаштовано 8 тисяч осіб, зокрема, за період карантину – 5719", - повідомили у Центрі зайнятості.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів на час карантину ввів допомогу з часткового безробіття, згідо з якою Уряд має оплачувати скорочені години з розрахунку 2/3 тарифної ставки. Допомога може надаватися на період карантину, а також протягом 30 днів після його завершення. За отриманням цієї допомоги малі і середні роботодавці мають звертатися до центрів зайнятості.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв створити сотні тисяч робочих місць із зарплатою 6-8 тис. гривень.

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