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У вівторок на сході та півдні України збережеться спека до +36

На заході дощитиме.

У вівторок на сході та півдні України збережеться спека до +36
Фото: Андрей Слезенко

У вівторок, 1 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 17 ... + 19 градусів, удень + 30 ... + 32 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, удень місцями сильний дощ, гроза, місцями град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 11 ... + 16 градусів, удень + 22 ... + 27 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, удень місцями сильний дощ, температура вночі +9 ... + 14 градусів, удень + 13 ... + 18 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, удень місцями сильний дощ, температура вночі + 13 ... + 15 градусів, удень + 24 ... + 26 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, удень місцями сильний дощ, температура вночі + 13 ... + 15 градусів, удень + 24 ... + 26 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, удень місцями сильний дощ, температура вночі +15 ... + 17 градусів, удень + 23 ... + 25 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 14 ... + 19 градусів, удень + 27 ... + 32 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 14 ... + 19 градусів, удень + 30 ... + 35 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 12 ... + 17 градусів, удень + 31 ... + 36 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 17 ... + 22 градуси, вдень + 31 ... + 36 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 17 ... + 22 градуси, вдень +27 ... + 32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі + 17 ... + 19 градусів, удень + 29 ... + 31 градус.

31 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23 ... + 25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

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Джерело: "Українські новини"
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