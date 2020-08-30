У понеділок Україні прогнозують спеку до +36 градусів

У Києві - до + 33.

31 серпня у Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с, температура повітря вночі + 17 ... + 19 градусів, вдень + 31 ... + 33 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +14 ... + 20 градусів, удень +27 ... + 33 градуси.

У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +12 ... + 17 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів. У Моршині також без опадів, температура повітря вночі +18 ... + 20 градусів, вдень + 25 ... + 27 градусів. У Трускавці без опадів, температура повітря вночі +17 ... + 19 градусів, удень +25 ... + 27 градусів. У Сваляві також без опадів, температура повітря вночі +17 ... + 19 градусів, удень +29 ... + 31 градус.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +13 ... + 19 градусів, вдень +28 ... + 34 градуси.

У центрі України невелика хмарність, також без опадів, вітер південний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +14 ... + 19 градусів, удень +29 ... + 34 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м /, температура повітря вночі +12 ... + 18 градусів, удень +29 ... + 34 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +14 ... + 19 градусів, вдень +31 ... + 36 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +14 ... + 19 градусів, удень +29 ... + 34 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +17 ... + 19 градусів, вдень +31 ... + 33 градусів.

30 серпня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +23 ... + 25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +21 градус.