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У понеділок Україні прогнозують спеку до +36 градусів

У Києві - до + 33.

У понеділок Україні прогнозують спеку до +36 градусів
Фото: EPA/UPG

31 серпня у Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с, температура повітря вночі + 17 ... + 19 градусів, вдень + 31 ... + 33 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. 

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +14 ... + 20 градусів, удень +27 ... + 33 градуси. 

У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +12 ... + 17 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів. У Моршині також без опадів, температура повітря вночі +18 ... + 20 градусів, вдень + 25 ... + 27 градусів. У Трускавці без опадів, температура повітря вночі +17 ... + 19 градусів, удень +25 ... + 27 градусів. У Сваляві також без опадів, температура повітря вночі +17 ... + 19 градусів, удень +29 ... + 31 градус. 

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +13 ... + 19 градусів, вдень +28 ... + 34 градуси. 

У центрі України невелика хмарність, також без опадів, вітер південний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +14 ... + 19 градусів, удень +29 ... + 34 градуси. 

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м /, температура повітря вночі +12 ... + 18 градусів, удень +29 ... + 34 градусів. 

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +14 ... + 19 градусів, вдень +31 ... + 36 градусів. 

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +14 ... + 19 градусів, удень +29 ... + 34 градусів. 

У Ялті без опадів, температура вночі +17 ... + 19 градусів, вдень +31 ... + 33 градусів. 

30 серпня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +23 ... + 25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +21 градус.

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Джерело: "Украинские новости"
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