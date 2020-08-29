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Штаб ООС розповів про ворожу провокацію на Донеччині

Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає.

Штаб ООС розповів про ворожу провокацію на Донеччині
Фото: Макс Левин

Від початку поточної доби, 29 серпня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано.

Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає, інформує пресцентр ООС.

Разом з тим, за даними штабу, сьогодні у районі проведення ООС зафіксовано 2 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, поблизу Зайцевого задокументовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї.

"Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдетсья в повідомленні штабу ООС.

Крім того, українськими військовими виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік українських підрозділів неподалік населеного пункту Водяне з тимчасово окупованої Ужівки.

"Об’єднані сили надійно контролюють ситуацію у районі проведення операції, дотримуючись запровадженого режиму тиші", - підкреслили в штабі.

Нагадаємо, вчора, 28 серпня, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала президента Володимира Зеленського з досягненням перемир’я на Донбасі.

26 серпня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем США, під час якої похвалився Помпео результатами режиму "тиші" на Донбасі.

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