Президент Єврокомісії привітала Зеленського з досягненням перемир’я

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Пресслужба глави держави інформує, що насамперед очільниця Єврокомісії привітала президента з одужанням членів його родини від коронавірусної інфекції та побажала їм міцного здоров’я.

"Дякую за це. Так, моя дружина та син справді одужали. На жаль, відходити від цієї хвороби треба два-три тижні після одужання. Ми проводимо серйозну комунікацію з суспільством, розповідаємо про заходи безпеки, адже всі стомлені від цієї епідемії. Нині ми працюємо над збільшенням кількості ліжок для таких хворих, якщо буде друга хвиля", – зазначив Володимир Зеленський.

Сторони обмінялися думками щодо епідемічної ситуації. Президент України подякував за досягнуту домовленість щодо доз вакцини, коли вона буде виготовлена. Він також зазначив, що Україна готова до міжнародної співпраці з виробництва вакцини.

Співрозмовники також зробили акцент на підготовці до 22-го Саміту Україна – Європейський Союз, який має відбутися 1 жовтня у Брюсселі.

"Україна і ЄС, попри об’єктивні труднощі, пов’язані з пандемією COVID-19, продовжують економічну інтеграцію та зміцнюють стратегічне партнерство. Найближчим часом Верховна Рада ухвалить низку законів щодо виконання Угоди про асоціацію. Під час Саміту Україна буде готова обговорити прогрес у виконанні Угоди та ключових реформ", – констатував Володимир Зеленський.

Урсула фон дер Ляєн наголосила на повній підтримці інтеграції України до Європейського Союзу.

Глава держави відзначив важливість рішення ЄС про надання Україні макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро для підтримки макроекономічної стабільності та процесу реформ. Було висловлено сподівання, що перший транш макрофінансової допомоги ЄС обсягом 600 млн євро буде виділений ближчим часом без додаткових умов.

Окрему увагу співрозмовники приділили безпековій ситуації на сході України. Володимир Зеленський розповів Президенту Європейської комісії про перебіг переговорів у Мінському й Нормандському форматах. Глава держави подякував за незмінну підтримку України з боку ЄС у питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Урсула фон дер Ляєн наголосила на тому, що Євросоюз повністю підтримує виконання Мінських угод. Вона привітала Президента України й високо оцінила його зусилля у досягненні перемир’я, яке триває вже 33-й день, впродовж яких не було жодних бойових втрат. Вона відзначила, що ЄС вважає неприйнятною тимчасову окупацію Кримського півострова, та висловила думку, що зустріч лідерів країн Нормандського формату, яка є надзвичайно важливою, треба провести якомога швидше.

"Ми очікуємо зустрічі лідерів країн Нормандського формату скоро після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Ми робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни", – наголосив глава української держави.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн також обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Білорусі. Співрозмовники констатували спільність підходів України та ЄС щодо вирішення внутрішньополітичної кризи в Білорусі.

Нагадаємо, 26 серпня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. Наступного дня глава держави зустрівся із заступником очільника Держдепу Стівеном Біганом, який заради зустрічі із Зеленським прилетів у Кривий Ріг.