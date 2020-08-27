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Зеленський відвідав місце дислокації Третього полку Сил спецпризначення імені князя Святослава Хороброго на Кіровоградщині

У боях за Донбас полк втратив 48 військовослужбовців, а 164 солдати та офіцери отримали поранення.

Фото: president.gov.ua

Під час робочої поїздки в Кіровоградську область президент Володимир Зеленський відвідав місце дислокації Третього полку Сил спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Підрозділи цього полку відомі тим, що визволяли Красний Лиман, брали участь у штурмах та обороні Савур-могили. Також спецназівці виводили підрозділи з оточення під Іловайськом, брали участь у боях і супроводжували колони під Дебальцевим і Мар’їнкою.

Загалом у боях полк втратив 48 військовослужбовців, а 164 солдати та офіцери отримали поранення.

Президент ознайомився з умовами проходження служби та штатним озброєнням, яким оснащений полк.

Зеленський підтримав ідею будівництва сучасного комплексу військового містечка на околиці Кропивницького зі штатно-посадовим житлом, що дасть змогу перенести місце дислокації полку з центру міста. На цій базі може бути, зокрема, гараж для техніки, зали для планування операцій, спортзали, місце проживання особового складу разом із сім'ями.

Нагадаємо, 7 серпня Зеленський відвідав військових на лінії розмеження в зоні проведення операції Об'єднаних сил і перевірив якість харчування.

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