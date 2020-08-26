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Зеленський відкрив перший матч за участю відродженого ФК "Кривбас"

Матч розпочався значно пізніше, бо чекали президента.

У Кривому Розі президент Володимир Зеленський відвідав перший матч відродженого місцевого футбольного клубу. На стадіоні "Гірник" ФК "Кривбас" у Кубку України зустрівся з ФК "Черкащина".

Глава держави взяв участь у церемонії відкриття матчу, зробивши символічний перший удар з центру поля, повідомляє пресслужба президента.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Перед початком гри Володимир Зеленський завітав у роздягальні обох команд і поспілкувався з гравцями. Президент назвав відродження "Кривбасу" "великим щастям" і побажав футболістам перемог.

Футболісти подарували президентові іменну командну футболку з номером 12.

Крім того, глава держави поставив перший підпис на символіці "Кривбасу" на честь проведення першого матчу.

Насамкінець Володимир Зеленський зробив на пам'ять фото з футболістами відновленого клубу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що матч мав розпочатися о17:00, але стартовий свисток пролунав лише о17:50, оскільки всі чекали приїзду Зеленського, який мав виступити з промовою.

Нагадаємо, про бажання відродити "Кривбас" президент України Володимир Зеленський говорив у червні і доручив це Юрію Корявченкову, колишньому адміністративному директору студії "95 квартал", а нині депутату Верховної Ради України IX скликання.

ФК "Кривбас" відроджено на базі клубу "Гірник", що грає у другій лізі чемпіонату України. Презентували відновлений клуб 20 серпня.

У чемпіонатах України "Кривбас" двічі виборював бронзові нагороди в сезонах 1998/1999 та 1999/2000 років. Фіналіст Кубка України у 2000 році. Двічі - у 1999 та 2000 роках - "Кривбас" представляв місто та державу в розіграші Кубка УЄФА.

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