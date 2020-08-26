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Підприємиця, яку Корнієнко назвав "робочою бабою", стала кандидатом у мери Миколаєва від "Слуги народу"

Домбровська "має бачення та програму дій, наразі формує команду та готова працювати заради розвитку Миколаєва".

Підприємиця, яку Корнієнко назвав "робочою бабою", стала кандидатом у мери Миколаєва від "Слуги народу"
Фото: vafk.com.ua

Кандидатом у мери Миколаєва від партії "Слуга народу" стала місцева підприємиця Тетяна Домбровська.

Про це повідомила нардепка від "СН" Галина Янченко.

"Ще одна жінка кандидат в мери від партії Слуга Народу - Тетяна Домбровська. Вона представлятиме команду нашої політсили в якості кандидата в мери Миколаєва", - написала депутатка Ради у фейсбуці.

За словами Галини Янченко, Домбровська є успішним та відомим у місті підприємцем, "має бачення та програму дій, наразі формує команду та готова працювати заради розвитку Миколаєва".

Нагадаємо, у червні голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у розмові з головою фракції Давидом Арахамією у Миколаєві перед початком пресконференції, думаючи, що мікрофони вимкнені, назвав Тетяну Домбровську "робочою бабою", а їхню колегу за фракцією Ірину Хабібу "взагалі красунею", а також порівняв її з"корабельною сосною".

Ірина Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Домбровська заявила, що вважаэ неприпустимими висловлювання голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на її адресу, але прийняла його вибачення і готова працювати далі.

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