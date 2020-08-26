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Кандидатом у мери Дніпра від “Слуги народу” став чинний депутат облради від БПП

Сергій Риженко у 2010-11 рр. був заступником глави МОЗ і головою Держсанепідслужби.

Кандидатом у мери Дніпра від “Слуги народу” став чинний депутат облради від БПП
Сергій Риженко
Фото: Информатор

Кандидатом у мери Дніпра від партії "Слуга народу" став головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

Представлення відбулося під час презентації плану розвитку Дніпропетровської області до 2027 року, передає Liga.net.

Під час заходу Сергій Риженко також представив свою команду. До неї увійшли заступник головлікаря обласної клінічної лікарні імені Іллі Мечникова Юрій Скребець, хірург Сергій Тимчук та інші.

Риженко народився в 1963 році в Корсунь-Шевченківському Черкаської області.

У 1999-2010 роках був головним санітарним лікарем Дніпропетровської області.

У липні-грудні 2010 року - перший заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар.

З грудня 2010 до червня 2011 року - голова Державної санітарно-епідеміологічної служби. З вересня 2011 року - головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні. Депутат Дніпропетровської облради від БПП.

Нагадаємо, "Слуга народу" високо оцінює шанси Юрія Корявченкова на посаду мера Кривого Рогу.

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