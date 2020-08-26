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Олександр Шовковський іде в політику

Колишній воротар "Динамо" балотуватиметься в Київську міську раду від партії "УДАР".

Олександр Шовковський іде в політику
Олександр Шовковський
Фото: politeka

Колишній воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський буде балотуватися в Київську міську раду від партії "УДАР".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час передвиборного з'їзду партії.

"Цю людину знають багато українців, він присутній тут віртуально - ось маленьке звернення від нього", - сказав він.

"Я як людина активна і небайдужа хочу долучитися до змін у нашій столиці і нашій країні. Я досягнув успіху у спорті і налаштований на успіх у політиці. Я вдячний Віталію Володимировичу, який запропонував долучитися мені до команди УДАРу. Я не підведу", - сказав Шовковський у відеозверненні, яке показали на з'їзді.

Нагадаємо, у "Динамо" Шовковський виступав з 1993 до 2016 року. За цей час він побив велику кількість українських рекордів: за кількістю матчів у всіх турнірах, за кількістю матчів у чемпіонаті України, за кількістю матчів в історії "Динамо", за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.

З вересня 2018 року Шовковський є асистентом головного тренера збірної України з футболу.

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