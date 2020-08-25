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Призначено нового командувача Сил спецоперацій ЗСУ

Відповідний указ президент Зеленський підписав 25 серпня.

Призначено нового командувача Сил спецоперацій ЗСУ
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Ігоря Луньова и призначив замість нього Григорія Галагана.

Про це йдеться в указі №358/2020, опублікованому на сайті президента.

Відповідний Указ Зеленський підписав 25 серпня.

"Призначити генерал-майора Галагана Григорія Анатолійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі.

До цього президент звільнив з цієї посади генерал-лейтенанта Ігоря Луньова.

Сьогодні Зеленський провів зустріч з новим командувачем Сил спецоперацій ЗСУ, повідомляє пресслужба голови держави.

На думку Зеленського, на Донбасі наразі триває перемир’я. В цих умовах змінилися завдання Операції об’єднаних сил.

"Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їхнім недопущенням і превентивними заходами", – приводить слова Зеленського пресслужба президента.

Нагадаємо, 5 серпня Зеленський змінив керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони. Замість Василя Бурби керувати військовою розвідкою країни буде Кирило Буданов.

За місяць до цього президент змінив голову Служби зовнішньої розвіки України, звільнивши з цієї посади Валерія Євдокимова та призначивши колишнього заступника голови Адміністрації президента Валерія Кондратюка.

26 червня Зеленський звільнив заступників голови Служби зовнішньої розвідки Катерину Сляднєву і Сергія Трегубенка.

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