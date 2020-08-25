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Уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців з "червоних" країн

Однак Зеленський наполягає, що для громадян сусідньої Білорусі варто передбачити пом’якшені умови в’їзду в Україну.

Уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців з "червоних" країн
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців з країн, що потрапляють у "червону зону" епідемії, строком на 30 днів. Ця заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.

Про це за результатами наради з представниками Кабміну, повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Повідомляється, що на прохання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху ухвалено рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.

Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що для громадян сусідньої Білорусі варто передбачити пом’якшені умови в’їзду в Україну.

"Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема – треба враховувати все", – заявив Президент України.

Нагадаємо, що Україна з 00:00 16 березня закрила кордон для іноземців та осіб без громадянства (за винятком ряду категорій громадян). Заборону на в'їзд для іноземців скасували 12 червня.

14 червня в уряді повідомили, що Міністерство охорони здоров'я оприлюднить список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесуть до "червоної" або "зеленої" зони.

1 серпня Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн "червоної зони" через несприятливу ситуацію з коронавірусом. 

У списку опинилися, зокрема, Грузія, Іспанія, ОАЕ, Литва, Казахстан, Угорщина, Австралія. У переліку також залишились США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Словаччина, Польща, Росія, Португалія, Франція, Албанія, Болгарія, Румунія. Загалом у списку 127 країн.

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