Кабмін пропонує продовжити адаптивний карантин до 1 листопада, Зеленський виступив за заборону концертів

Кабінет міністрів пропонує продовжити адаптивний карантин в Україні до 1 листопада у зв'язку з тривалим зростанням кількості нових інфікованих.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів. Не повідомляється, відколи рішення про заборону концертів та роботи нічних клубів може набути чинності.

"Але карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах", – наголосив президент.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов доповів Зеленському, що у зв’язку з наближенням сезону респіраторно-вірусних інфекцій МОЗ готується до закупівель протигрипозних вакцин для груп ризику: медиків, працівників поліції, прикордонної служби, галузі освіти – всього 1,5 млн осіб.

Зеленський додав, що напередодні нового епідемічного сезону також необхідно збільшити кількість ліжок у лікарнях і запустити масову програму вакцинації від грипу.

Нагадаємо, що каранти триває в Україні з березня. З 22 травня карантин було змінено на адаптивний, а з 1 серпня усі регіони України поділили на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену.

Зелена зона передбачає перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), заборонено роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.