У Сумах посилили карантин, введені нові обмеження

Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020

Виконавчий комітет міста Суми посилив обмежувальні заходи в місті через його віднесення до "жовтої" зони щодо поширення COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті сумської міськради.

Відповідно до повідомлення, в місті вводиться ряд обмежень. Зокрема, заборонено діяльність хостелів. Масові заходи дозволять тільки для релігійних організацій та ОСББ за умови дотримання карантинних заходів.

Кінотеатри та заклади культури можуть працювати лише за умови наповнення приміщення до 50% та дотримання відвідувачами соціальної дистанції 1,5 м.

Установи і заклади соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку та інваліди, заборонять відвідувати стороннім.

Розважальні заклади, нічні клуби, заклади громадського харчування не працюватимуть в нічний час – з 24:00 до 07:00, окрім тих, які здійснюють адресну доставку.

Спортивні заходи, тренування та виступи професійних команд дозволені за умови відсутності глядачів.

Роботу дитячих атракціонів також обмежено.

Перевезення пасажирів на міському транспорті у кількості більше ніж кількість місць для сидіння та без засобів індивідуального захисту теж під забороною.

Обмеження в місті діють з 22 серпня протягом 14 днів – до 5 вересня.

Нагадаємо, що з 17 серпня в Києві посилили карантин. Тепер заборонено виходити на вулицю без документів. Також заборонено самовільно залишати місця самоізоляції.