У Києві з 17 серпня посилять карантин

За минулу добу в Києві захворювання на коронавірус виявили ще в 158 мешканців Києва. Одна людина померла. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість хворих у Києві збільшилася за минулу добу на 158 людей. Одна людина померла. Усього коронавірус забрав життя 150 мешканців нашого міста. На сьогодні в столиці вже 10160 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав мер.

Серед тих, хто захворів: 81 жінка віком від 18 до 85 років та дві дівчинки – 2 роки та 16, а також 72 чоловіки віком від 18 до 91 року. І троє хлопчиків від одного року до 12. Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Решта – на самоізоляції. Одужали за добу 38 людей.

Кличко також повідомив, що через внесення міста до "жовтої зоні" з 17 серпня київська влада заборонила виходити на вулицю без документів. Також заборонено самовільно залишати місця самоізоляції.

Заборонено також проведення масових спортивних і релігійних заходів за участю понад 1 людини на 5 кв. м.

У кінотеатрах дозволяється займати не більш ніж 50% місць. Перевезення пасажирів у громадському транспорті буде здійснюватися виключно на сидячих місцях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявлено нову рекордну кількість хворих на коронавірус COVID-19 - 1732, з них 110 дітей і 78 медпрацівників.