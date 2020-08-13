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Усі сім’ї, що постраждали внаслідок вибуху багатоповерхівки в Києві, отримали нові квартири, - Зеленський

Забезпечити людям комфортні умови проживання – тепер обов’язок місцевої влади.

Усі сім’ї, що постраждали внаслідок вибуху багатоповерхівки в Києві, отримали нові квартири, - Зеленський
Фото: Макс Требухов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку в Києві наприкінці червня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"На жаль, ми не можемо повернути рідних сім’ям, які втратили близьких через вибух. Але ми зробили те, що обіцяли", – зазначив голова держави.

За його словами, через тривалі бюрократичні процедури та оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується в часі, проте на сьогодні всі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нові помешкання.

Як ідеться в повідомленні, тепер обов’язок місцевої влади –  допомогти постраждалим з ремонтом помешкань, щоб забезпечити людям комфортні умови проживання.

Нагадаємо, 21 червня на Позняках у Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Було пошкоджено кілька поверхів. 

За інформацією ДСНС, вибух стався близько 10-ї ранку в дев'ятиповерховому будинку на вул. Григоренка, 41. Попередньою причиною називали вибух газоповітряної суміші.

Згодом заступник голови МВС Антон Геращенко, повідомив, що основна версія, за якою працює прокуратура разом із поліцією – це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії "Київміськгаз"

Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей) Кримінального кодексу України. 

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