Накануне взрыва в доме на Позняках "Киевгаз" проводил поверку счетчиков

В компании утверждают, что состояние газовых сетей в доме было удовлетворительным.

В компании "Киевгаз" подтвердили, что накануне взрыва в многоэтажке на Позняках, проводили поверку счетчиков. Состояние газовых сетей в доме было удовлетворительным.

Об этом сообщила представитель "Киевгаза" Елена Мичурина в комментарии УНИАН.

"Не только в этом доме, но и по Киеву ежедневно мы проводим не замену, а поверку счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а и в течение месяца. Это обязательная ежедневная работа "Киевгаза". У нас есть графики, мы сообщаем на сайте, это не какая-то уникальная процедура, которая была только в этом доме", - сказала Мичурина.

По ее словам, поверка проводится раз в восемь лет: счетчики снимаются для того, чтобы проверить насколько они исправны, на место счетчика ставится заглушка, дальше идет проверка на утечку газа.

На момент пребывания работников газовой компании в доме запаха газа не было, подчеркнула представительница "Киевгаза".

На вопрос, жаловались ли жители дома на запах газа после поверки счетчиков, Мичурина ответила, что такие данные будут уточнены позже.

"Сообщение [о взрыве] мы получили в десять часов, и сразу выехала газовая служба, потому что дом газифицирован. Причины сейчас выяснить невозможно, потому что туда никого не пускают, спасатели сейчас разбирают стены и очень аккуратно, потому что есть угроза, что рухнет и дальше. То есть, допустить газовиков туда сегодня точно не удастся", - сказала она.

Сразу после взрыва жители киевской многоэтажки, где произошел взрыв, написали в facebook, что накануне в доме проводили замену счетчиков, после чего жители пожаловались в "Киевгаз" на запах газа. В компании, по словам жителей, ответили, что это не является проблемой.

Напомним, мощный взрыв в киевской многоэтажке произошел в 10 утра в воскресенье. Повреждены четыре этажа. Обломки разлетелись на более чем 200 метров. Спасатели нашли тело одного погибшего, тело еще одной женщины пытаются извлечь из-под завалов. Жителей поврежденного и соседних домов эвакуировали из-за угрозы обвала. Кличко сообщил, что, вероятно, дом придется разобрать.

Правоохранители рассматривают две версии взрыва в многоэтажном доме: газовоздушная смесь или взрывчатка.

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса Украины.