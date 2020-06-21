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Прокуратура возбудила дело по факту взрыва в киевской многоэтажке

Производство открыли по статье о нарушении правил безопасности при обращении с газом.

Прокуратура возбудила дело по факту взрыва в киевской многоэтажке
Фото: Макс Требухов

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва в девятиэтажном доме на проспекте Григоренко в Киеве, в результате чего погиб как минимум один человек, около 30 - пострадали. Об этом сообщается на странице ведомства в фейсбук.

Дело открыто по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование будут вести следователи Главного управления Нацполиции Киева под процессуальным руководством столичной прокуратуры.

Напомним, мощный взрыв в киевской многоэтажке произошел в 10 утра в воскресенье. Повреждены четыре этажа. Обломки разлетелись на более чем 200 метров. По меньшей мере один человек погиб. Жителей поврежденного и соседних домов эвакуировали из-за угрозы обвала.

Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси.

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