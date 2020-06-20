Ветерана ООС задержали за подготовку серии терактов в Луганской области

Бывший военный установил взрывчатку у госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции в Рубежном.

Фото: gp.gov.ua

Прокуратура совместно с СБУ и военной контрразведкой предупредила серию террористических актов, которые собирался совершить бывший военнослужащий. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, имел целью перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационной администрации РФ в Луганской области", - говорится в сообщении .

Он планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.

"С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в Рубежном на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Фото: gp.gov.ua

Бывшего военнослужащего задержали, взрывчатку нашли и изъяли.

Проводятся неотложные розыскные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ задержала двоих террористов "ДНР", причастных к серии подрывов мостов.