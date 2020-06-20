Усиленные проверки общественных заведений и транспорта начнутся со следующей недели

Показатель заболеваемости в Украине за неделю вырос с 38 до 44 человек на 100 тыс. населения.

Президент Владимир Зеленский анонсировал усиленные проверки общественных заведений и транспорта на соблюдение карантина со следующей недели. Об этом шла речь на селекторном совещании в субботу, передает Офис главы государства.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", - сказал Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался президенту, что за неделю показатель заболеваемости COVID-19 вырос с 38 до 44 человек на 100 тыс. населения.

По данным МВД, за несоблюдение карантина наложено штрафов на 2 млн грн. Правоохранители совершили более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта, в 703 случаях выявили нарушение мер безопасности.

Ранее сообщалось, что полиция составила почти 13 тыс. админпротоколов за нарушение карантина и открыла 169 уголовных производств.

Напомним, на заседании 17 июня Кабинет министров решил продлить действие адаптивного карантина до 31 июля.

Позже премьер Денис Шмыгаль признал, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса. Он поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантина.