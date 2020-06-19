Уляна Супрун: "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента"
Уляна Супрун: "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента"
Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за Томоса и ПЦУ (обновлено)
Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за Томоса и ПЦУ (обновлено)
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
В Киеве два ресторана на Крещатике уличили в нарушении правил карантина
В Киеве два ресторана на Крещатике уличили в нарушении правил карантина
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
«Люди Коломойского и «соросята» устроили демарш»
«Люди Коломойского и «соросята» устроили демарш»
ГлавнаяПраво

Полиция составила почти 13 тыс. админпротоколов за нарушение карантина

Открыто 169 уголовных производств.

Полиция составила почти 13 тыс. админпротоколов за нарушение карантина
Фото: kyiv.npu.gov.ua

С начала действия карантина полиция составила 12,7 тыс. административных протоколов за нарушение правил карантина.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

"...полиция составила 12 694 административных протокола по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

В общем, согласно данным МВД, открыто 169 уголовных производств.

Ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также