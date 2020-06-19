Полиция составила почти 13 тыс. админпротоколов за нарушение карантина

С начала действия карантина полиция составила 12,7 тыс. административных протоколов за нарушение правил карантина.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

"...полиция составила 12 694 административных протокола по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

В общем, согласно данным МВД, открыто 169 уголовных производств.

Ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантина.