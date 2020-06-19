Суд арестовал подозреваемого в причастности к убийству Гандзюк Мангера без права на залог

Его адвокаты заявили, что будут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Он не имеет права на залог, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Более года он находился под залогом в 1 152 000 гривен, однако прокуроры приняли решение об обращении в суд с ходатайством о смене меры пресечения в связи с новыми обстоятельствами. Из-за разоблачительных показаний относительно подозреваемых, отдельным свидетелям и их семьям начали поступать угрозы физической расправы", - говорится в сообщении.

Прокуроры ходатайствовали о взятии под стражу без права на залог в связи с целью предотвращения попыток скрываться от расследования и незаконно влиять на свидетелей.

Мера пресечения в виде содержания под стражей действует до 28 июля.

Прокуроры Андрей Синюк и Ярослав Ущаповский в ходе заседания подчеркивали, что после открытия материалов дела стороне защиты Мангер оказывал давление на двоих свидетелей. По их словам, через других лиц свидетелям угрожали во время телефонных звонков, в письмах и во время встреч, пишет hromadske.

Мангер отрицает все обвинения и называет подозрения против себя сфальсифицированными. Ранее он обвинял в убийстве активистки Гандзюк генерала СБУ Данила Доценко и заявлял, что осужденный за организацию нападения Сергей Торбин сотрудничал со спецслужбами.

Адвокаты Владислава Мангера сообщили, что будут подавать апелляцию и обращаться в Европейский суд по правам человека. Они подчеркивали, что один из свидетелей, на которого якобы давил Мангер, был заявлен как такой, который поддерживает их позицию. Это Павел Пилипенко, которого ранее арестовали за соучастие в организованной преступной группировке другого фигуранта дела Гандзюк - Игоря Павловского.

По словам адвокатов, давление было невозможно, поскольку со времени задержания в феврале 2020 Пилипенко находился в СИЗО СБУ. Прокуроры на это ответили, что после допроса Пилипенко некоторое время пребывал в Лукьяновском СИЗО, где получал угрозы.

Напомним, что 31 июля 2018 года в Херсоне облили концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (виды соучастия), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование СБУ считает Мангера подозреваемым заказчиком нападения на Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что он по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата Херсонского облсовета Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Ранее Мангер не был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сторона защиты заявила, что он был госпитализирован из-за проблем с сердцем. После этого СБУ задержала его и доставила в суд.

17 июня Печерский райсуд Киева объявил перерыв в заседании до 18 июня по избранию меры пресечения Мангеру.

Верховная Рада проголосовала за отчет парламентской временной следственной комиссии по совершению контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в 2017-2018 годах. Члены комиссии пришли к выводу, что в работе по расследованиях нападения на Екатерину Гандзюк есть недочеты. По мнению народных депутатов, факты указывают на нежелание стороны обвинения принимать активные меры в привлечении Игоря Павловского к уголовной ответственности.