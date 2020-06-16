Суд сменил место домашнего ареста Стерненко

Он будет отбывать его в Киеве.

Шевченковский райсуд Киева сменил место отбывания домашнего ареста активисту и экс-лидеру одесской ячейки "Правого сектора" Сергею Стерненко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я должен отбывать уже в Киеве, а не воинской части в Одессе", - заявил он.

Стерненко добавил, что в деле "есть еще нюансы", о которых он сообщит позднее.

15 июня, на второй день заседания по избранию меры пресечения, суд отправил подозреваемого в убийстве и незаконном обращении с оружием Сергея Стерненко под домашний арест по месту регистрации. Стерненко проживает в Киеве, однако зарегистрирован в воинской части Одессы. Невыполнение решения об избрании меры пресечения могло привести к ее пересмотру и избранию следующей по мере тяжести - содержания под стражей.

Активист сообщил, что не может пребывать под домашним арестом по месту регистрации, поскольку там находится отряд пограничников и его туда никто не пустит. После обращения к прокурору глава Шевченковского райсуда пообещал, что решение об избрании меры пресечения будет пересмотрено.

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер. Это было уже третье за полгода нападение на Стерненко.

Спустя два года Стерненко предъявили подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

По версии следствия, Стерненко, защищаясь во время нападения, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного из них - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение в сердце. Тело погибшего было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки.

Cам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.