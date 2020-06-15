Нацбанк выиграл дело против Суркисов

Большая палата Верховного суда признала законным решение НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров bail-in.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Большая палата Верховного Суда прекратила производство по "делу Суркисов". Проблема как минимум откладывается. Ждем тексты постановлений", - написал Малюська в фейсбуке.

Интерфакс-Украина передает, что Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

По данным агентства, заседание суда длилось более семи часов, а судьи Верховного суда совещались более четырех.

Напомним, согласно постановлению Печерского районного суда Киева, Приватбанк должен был выплатить компаниям, связанным с Суркисами, больше 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии Приватбанка при национализации (bail in).

В апреле 2020 Киевский апелляционный суд также отклонил апелляционную жалобу государственного исполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный Приватбанк выплатить более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов.

28 мая 2020 в Приватбанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний семьи Суркисов были открыты по поддельным документам.

10 июня суд отклонил апелляцию Кабмина на обязательство выплат Суркисам в деле Приватбанка.