В трех областях Украины полиция задержала членов группировки, которые напали на семью предпринимателя

Они напали на его дом в Винницкой области.

Винницкая полиция задержала пятерых членов преступной группировки, которая в марте совершила нападение на семью предпринимателя. Они ворвались в жилище, ранили хозяина, свзязали его супругу, дедушку и двоих детей, после чего ограбили дом, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"24 марта в полицию поступило сообщение от 49-летнего жителя Каменногорки о том, что около половины девятого вечера неизвестные вооруженные лица совершили разбойное нападение на его семью. По словам заявителя, мужчины в балаклавах ворвались в его дом и начали требовать деньги. Один из нападавших выстрелил хозяину в ногу, чтобы он не оказывал сопротивления", - говорится в сообщении.

Дедушка, не выдержав издевательств преступников, отдал злоумышленникам 12 000 гривен. Убегая, преступники также отобрали мобильный телефон у ребенка.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, причастных к преступлению лиц установили сразу же, три месяца правоохранители принимали меры для их задержания.

12 июня был задержан первый подозреваемый - ранее судимый за хулиганство житель Винницкой области. Одновременно с этим в Днепре оперативники винницкой полиции задержали двоих его сообщников. Еще двоих нападавших задержали в Запорожье. Четверо из подозреваемых - граждане Молдовы.

Всем задержанным объявили подозрения по ч.4 ст. 187 УК Украины (разбой). Суд поместил их под арест, один задержанный может выйти под залог 168 000 грн.

Напомним, что в январе в Киевской области правоохранители задержали организованную преступную группировку, которая совершила по меньшей мере пять вооруженных нападений на дома местных жителей.