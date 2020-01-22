Они подозреваются в причастности к как минимум пяти налетам на дома местных жителей.

В Киевской области правоохранители задержали организованную преступную группировку, которая совершила по меньшей мере пять вооруженных нападений на дома местных жителей.

Полиция и спецназ задержали четверых подозреваемых, сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов.

"Сегодня (21 января. - Ред.) следователи, оперативники, спецназ и прокуроры Киевской области поставили точку в деятельности банды гастролеров, которая на протяжении 2019 года совершила не менее пяти вооруженных нападений на частные дома жителей столичного региона. Четверых задержали и поместили в изоляторы временного удерживания", – уточнил он.

В пресс-службе областной полиции добавили, что одним из преступлений подозреваемых было нападение в масках на частный дом в с. Козин, где украли деньги и ювелирные украшения. Полиция вышла на след злоумышленников благодаря записям камер наблюдения, подворовому обходу и опросу очевидцев.

Фото: npu.gov.ua

У задержанных изъяли авто, разное оружие, две гранаты, маски, украшения и часы.

Напомним, в декабре в Киевской области полиция задержала банду грабителей во время нападения на дом предпринимателя.