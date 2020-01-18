В Италии случайно нашли похищенную в 1997 году картину австрийского художника Густава Климта. Об этом пишет The Guardian.

"Полотно "Портрет женщины", которое оценивается в 60 млн евро, нашли во дворе галереи современного искусства в итальянском городе Пьяченца, с которой она и исчезла 23 года назад", - говорится в материале.

Убирая плющ со стены, садовник обнаружил железную панель, а за ней - тайник, в котором и хранилась картина.

Фото: https://www.newser.com

По версии полиции, грабители спрятали картину в стене, чтобы вернуться за ней, когда о краже забудут, но что-то пошло не по плану.

"Портрет женщины" - поздний шедевр художника. Отмечается, что картина считалась одним из самых разыскиваемых произведений искусства. Эксперты уже подтвердили, что это действительно оригинал Климта.

"Портрет женщины", Густав Климт