В Италии случайно нашли похищенную в 1997 году картину австрийского художника Густава Климта. Об этом пишет The Guardian.
"Полотно "Портрет женщины", которое оценивается в 60 млн евро, нашли во дворе галереи современного искусства в итальянском городе Пьяченца, с которой она и исчезла 23 года назад", - говорится в материале.
Убирая плющ со стены, садовник обнаружил железную панель, а за ней - тайник, в котором и хранилась картина.
По версии полиции, грабители спрятали картину в стене, чтобы вернуться за ней, когда о краже забудут, но что-то пошло не по плану.
"Портрет женщины" - поздний шедевр художника. Отмечается, что картина считалась одним из самых разыскиваемых произведений искусства. Эксперты уже подтвердили, что это действительно оригинал Климта.
Напомним, в сентябре 2019 года в городе Компьень, недалеко от Парижа, пожилая француженка нашла у себя на кухне картину "Осмеяние Христа" эпохи Проторенессанса, которая ранее считалась безвозвратно утерянной.Картина висела прямо над плитой для приготовления пищи. Француженка думала, что это старая икона, и решила выяснить ее стоимость. В октябре картину продали с аукциона за рекордные 24 млн евро.