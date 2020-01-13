Комитет "Оскара" объявил номинантов на премию 2020 года

Комитет кинопремии "Оскар" объявил номинантов 2020 года. В категорию "Лучший фильм" вошли девять кинолент. "Джокер" режиссера Тодда Филлипса получил самое большое количество номинаций – 11.

На лучший фильм, помимо "Джокера", номинированы "Форд против Феррари" (режиссер Джеймс Мэнголд), "Кролик Джоджо" (Тайк Вайтити), "Маленькие женщины" (Грета Гервиг), "1917" (Сэм Мендес), "Брачная история" (Ноа Баумбак), "Однажды в Голливуде" (Квентин Тарантино), "Паразиты" (Пон Чжун Хо), "Ирландец" (Мартин Скорсезе).

Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в "Джокере", номинирован на звание "Лучший актер первого плана". Также в этой категории: Антонио Бандерас (фильм "Боль и слава"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде") и Джонатан Прайс ("Два папы").

На роль лучшей актрисы первого плана претендуют Синтия Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон (Брачная история), Шарлиз Терон ("Секс-бомба" – Bombshell в оригинале), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины").

В категории "Лучшая мужская роль второго плана" номинированы Брэд Питт за "Однажды в Голливуде", Том Хенкс ("Прекрасный день по соседству"), Энтони Хопкинс ("Два папы"), Аль Пачино и Джо Пеши за фильм "Ирландец".

На звание лучшей актрисы второго плана номинированы Марго Робби ("Секс-бомба"), Лора Дерн ("Брачная история"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Кэти Батес ("Дело Ричарда Джуэлла"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины").

В номинации "Лучший анимационный фильм" представлены "Как приручить дракона", "Потерянное звено", "Клаус", "История игрушек 4", "Я потерял свое тело".

С полным списком номинаций и претендентов на них можно ознакомиться на официальном сайте оргкомитета.

Напомним, что "Оскар 2020" будет объявлен 9 февраля. Украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" попал лонг-лист в категории "Международный полнометражный фильм". Он был единственным национальном претендентом на премию "Оскар" в этом году, но не вошел в короткий список.