Премия "Оскар" второй год подряд пройдет без ведущего

Впервые церемония вручения "Оскаров" состоялась без ведущего в 1989 году.

Церемония вручения премии "Оскар", которая состоится 9 февраля, второй год подряд будет проходить без ведущего. Об этом сообщила Американская академия в твиттере.

В прошлом году церемония состоялась без ведущего. Каждую категорию объявляли разные известные актеры. Это произошло впервые за 30 лет, поскольку актер и комик Кевин Харт, который должен был стать ведущим, отказался это делать из-за скандала, связанного с его гомофобными высказываниями в твиттере.

Впервые церемония вручения "Оскаров" состоялась без ведущего в 1989 году.

Напомним, украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" попал лонг-лист этой номинации. Он был единственным национальном претендентом на премию "Оскар" в этом году, однако не попал в шорт-лист.