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"Разбор сцены": Нариман Алиев анализирует сцену из своего фильма "Домой"

LB.ua запускает новую видеорубрику.

В новой видеорубрике LBTV украинские режиссеры будут разбирать сцены из своих фильмов.

В первом выпуске – Нариман Алиев с анализом одной из сцен своего дебютного фильма "Домой"

"Домой" – драматическая история об отце и сыне, которые едут из Киева в Крым хоронить старшего сына по мусульманским традициями. Мустафа (Ахтем Сеитаблаев) – авторитарный отец, не желающий отпускать своего младшего сына Алима (Резми Белялов) от себя так же, как отпустил старшего, Назима, который погиб на войне. 

Фильм получил премьеру на Каннском кинофестивале, где принимал участие во второй по важности конкурсной программе "Особый взгляд". Украинский Оскаровский комитет выдвинул картину на соискание "Оскара" в номинации "Лучший международный фильм". 

Сейчас "Домой" идет в украинском прокате.

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