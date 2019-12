В литовском городе Клайпеда в Центре культурной коммуникации (Klaipėda Cultural Communication Center) 22 декабря стартовала выставка современной украинской фотографии.

Как сообщается на странице события в фейсбуке, выставка "Любовь, похоть и ярость" (Love, Lust and Fury) продлится до 19 января.

Сокураторами проекта выступили Дариус Вайчекаускас и Галина Глеба.

"В попытке проанализировать и воссоздать украинскую действительность, в выставке LOVE, LUST & FURY представлены произведения фотографов и художниц, чья практика, по мнению кураторов, является репрезентативной в каждой из рассмотренных тем", – говорится в пресс-релизе к выставке.

В частности, на выставке показали "Колыбельная для врага" певицы и перформерки Стасик, серию "Амулет" Андрея Ломакина, фотодиптихи "Военкомат" Сергея Мельниченко, серия Андрея Бойко "Second Hand Generation", фильм "My World is Not Where I Am" Юлии Кривич, серия Яны Кононовой, серия "Pearly Gated" Анастасии Лазуренко, серия "Unaccomplished Studies on Ukrainian Erotic" Богдана Гуляя, работы группы GORSAD, артбук "Oh Yeah, Yea, Yea, Yea!" Саши Курмаза, серия работ Игоря Чекачкова "NA4JOPM8", серия Валентины Бо "Your Next Step Would Be to Do the Transmission" и проект "PornHorrors" AntiGonStaff.

Фото: photoklaipeda.lt

"Реалии молодых украинских художников – это взгляд на себя и окружающую нас действительность, чей поиск баланса между личной и гражданской свободой превращается в бой с собой", – заключают кураторы.