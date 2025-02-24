Ми знекровлені? Ситуація з донорством крові через три роки повномасштабної війни

Три роки тому росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Можна по-різному ставитися до “відзначання” цієї дати, проте ми все одно фіксуємо втрати та здобутки цієї боротьби. І набагато менш тривожно стає, коли ці підсумки вимірювані.

Фото: facebook/НДСЛ Охматдит

Чому ми досі не отримуємо донорську кров з ЄС?

Триває наймасштабніша війна, яку бачила Європа у ХХІ столітті. Будь-яка країна на нашому місці після трьох років такого протистояння була би, м’яко кажучи, не у найкращій формі. Так, швидкої перемоги не вийшло, держава наробила помилок, а в суспільстві точаться дискусії та маніпуляції щодо виборів і перемовин. Проте на початку 2022 року більшість світових лідерів вірили у взяття Києва за три дні. І ось ми тут.

У 2023 році Кабмін дозволив ввозити донорську кров з ЄС у випадку надзвичайних ситуацій, і ще жодного разу Україна не скористалася цією можливістю. Ми пораємося з цим самотужки навіть попри те, що мільйони молодих і здорових українців і українок, тобто тих, хто могли би бути активними донорами, виїхали з країни або воюють. Ми закриваємо критичні потреби у донорській крові, незважаючи на відключення світла, повітряні тривоги та хронічний стрес.

Це все не означає, що нам легко. Якщо ви міркуєте, здавати кров чи ні, зробіть це, адже дефіцит крові все одно постійний. Проте справа не лише в тому, що наша країна воює, і потреба у крові на 60% вища, ніж до повномасштабного вторгнення.

Проблема браку донорської крові існує по всьому світу. Наприклад, у Ханої цього місяця пройшов цілий фестиваль донорства, який проводять щорічно, аби подолати дефіцит крові. Б’є на сполох Американський Червоний Хрест: у США в зимові місяці не вистачає близько 20 000 донорів, аби закрити потреби пацієнтів.

Тож ми даємо собі раду краще, ніж могло би здатися. І, маємо надію, що якщо не “посипалася” система крові, яка ґрунтується передусім на добровільному донорстві, тобто на готовності українців допомагати, встоїть і держава як така.

Як і завдяки чому зросла кількість донорів під час повномасштабної війни

За перших 7 років існування ДонорUA на платформі зареєструвалося 45 000 людей. Зараз їх понад 190 000. Це не всі донори крові, які є в Україні, проте динаміка репрезентативна. Аби залучати донорів, ми проводимо виїзні та корпоративні донації, розбудовуємо бонусну програму, проводимо інформаційні кампанії, співпрацюємо з державою, бізнесом та іноземними партнерами.

Наприклад, цього місяця на відкритій донації в українському магазині данської компанії JYSK кров здав посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен. У своєму дописі в X посол відкрито написав, що ця кров — зокрема і для бійців на передовій. І ця, на перший погляд, дрібниця — ще один прояв однозначної позиції партнерів у підтримці України.

Ще один сильний кейс у співпраці з данськими партнерами — проєкт “Моя група крові”, який ми запустили наприкінці 2023 року спільно з Eldon Biologicals. Вже 6000 людей дізналися свою групу крові на відкритих акціях, які ми організовуємо по всій Україні. За допомогою систем EldonCard процедура проходить настільки швидко і безпечно, що проводити її можна у місцях великого скупчення людей: у ТРЦ, на фестивалях тощо.

Під час процедури українців інформують про важливість донорства та пропонують зареєструватися на ДонорUA, аби отримувати сповіщення, коли в місті знадобиться кров конкретної групи. Минулого року до підтримки проєкту долучилися Ювелірний дім ZARINA та Благодійний фонд “Ященко”.

Кров для поранених бійців

За даними МОЗ, понад 60% превентивних смертей на полі бою спричинені масивною кровотечею. Шанси на порятунок такого бійця вищі, якщо зробити переливання крові у перші 3 години після поранення. Для цього прифронтові шпиталі та стабпункти мають бути забезпечені донорською кров’ю. У деяких підрозділах медики навчилися переливати кров навіть в окопах, і ця практика стає все більш поширеною.

За три роки повномасштабної війни ДонорUA допомогли МОЗ здійснити більше 125 доставок крові до фронту. З них 100 профінансував ПУМБ завдяки ініціативі #МиОднієїКрові, і наша співпраця триває.

Разом з ZARINA ми зібрали 500 000 грн для БФ PULSE, який організовує навчання з переливання крові для військових медиків та закуповує відповідне обладнання. У 2024 році близько 150 медиків пройшли навчання — тепер їх буде більше, аби наші рідні поверталися з фронту живими.

За ці три роки ми пережили багато горя й болю, вигоріли і розчарувалися. Проте ми чимало й досягли, і саме наші дії допомагають нам триматися. Лякають новини? Здайте кров. Не можете здавати кров? Задонатьте будь-яку суму на розвиток донорства, або на потреби війська. Розкажіть близьким про важливість донорства — це принесе більше користі, ніж обговорення заяв політиків. Невеличкими, але важливими кроками ми й будемо продовжувати опір — “нам своє робить”, бо наша кров переможе!