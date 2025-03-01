У Литві намагалися спалити військову допомогу для України

Минулого року поліція Литви запобігла спробі теракту у Шяуляї, де намагалися спалити військову допомогу для України.
Про це повідомляє литовський мовник LRT.
Минулого року в Шяуляї була зроблена спроба спалити військову підтримку України, каже генерал-комісар поліції Литви Арунас Паулаускас. Цей інцидент він назвав черговою гібридною атакою проти Литви.
"У Шяуляї було мобілізовано певну військову техніку та радіолокаційні станції, які мали відправитися в Україну. Їх намагалася підпалити група осіб, як ми розуміємо, які мали замовлення", — розповідає генерал-комісар поліції Арунас Паулаускас.
Правоохоронці отримали інформацію про те, що на об’єкті, де зберігається військова техніка, ведеться розвідка. За його словами, завдяки співпраці з розвідниками, підозрювані були ідентифіковані. Після оперативного реагування підозрюваних затримали.
"Трьох осіб затримано, інших оголошено в міжнародний розшук", — каже він.
- Нещодавно Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, що Росія планувала здійснити теракти у літаках по всьому світу.