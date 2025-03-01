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Зеленський про Трампа: при всій повазі, що він хоче закінчити війну, але ніхто не хоче цього сильніше, ніж ми

Президент прокоментував зустріч з Дональдом Трампом. 

Зеленський про Трампа: при всій повазі, що він хоче закінчити війну, але ніхто не хоче цього сильніше, ніж ми
Фото: скрин відео

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що дуже вдячний зараз і завжди був дуже вдячний Сполученим Штатам за надану допомогу. Він вважає, що ця допомога допомагала Україні вижити. Він сказав, що поважає Дональда Трампа і американський народ, але не вважає, що зробив щось неправильно, аби вибачатися. 

У інтерв'ю Fox News він сказав, що в будь-якому випадку США та Україна залишаються стратегічними партнерами. Однак Володимир Путін порушував угоди про припинення війни понад 20 разів. 

"При всій повазі, що він хоче закінчити цю війну, але ніхто не хоче цього сильніше, ніж ми. Бо це ми боремося за наші життя. Тож я просто кажу, що ми повинні бути а одному боці. І я сподіваюся, що президент на нашій стороні", – сказав він. 

Зеленський сподівається, що зупинити Володимира Путіна можна разом з партнерами. 

Поїздка президента України до Вашингтона закінчилася скандалом: американці звинуватили Зеленського в тому, що він "не хоче миру". Вони також заявили, що він їх не поважає. 

  • Угоду про спільні інвестиції в корисні копалини не підписали. Попри домовленості, США знову заговорили неіснуючий борг України на $350 млрд. Також Дональд Трамп сказав, що не думає, що Зеленський "був би крутим хлопцем" без американської допомоги. Україна багато разів наголошувала, що будь-яка угода має містити положення про гарантії безпеки. Без гарантій безпеки неможливо вірити Росії, яка неодноразово порушувала обіцянки припинити вогонь.
  • За даними CNN, президент США Дональд Трамп після суперечки з українським колегою Володимиром Зеленським зібрав нараду з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо і міністром фінансів Скоттом Бесссентом та іншими топрадниками. Після цього Зеленському сказали, що йому час іти з Білого дому – попри заплановану спільну пресконференцію.
  • Білий дім опублікував звинувачення на адресу українських військ у великій кількості СЗЧ, підкріпивши твердження цитатою зі статі Politico. Там також сказали, що більшість українців готова піти на територіальні поступки, хоча українська соціологія говорила про протилежне. 
  • Дональд Туск, Еммануель Макрон та інші світові лідери висловили підтримку Україні та Зеленському після скандалу в Білому домі. 
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