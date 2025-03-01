Зеленський про Трампа: при всій повазі, що він хоче закінчити війну, але ніхто не хоче цього сильніше, ніж ми

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що дуже вдячний зараз і завжди був дуже вдячний Сполученим Штатам за надану допомогу. Він вважає, що ця допомога допомагала Україні вижити. Він сказав, що поважає Дональда Трампа і американський народ, але не вважає, що зробив щось неправильно, аби вибачатися.

У інтерв'ю Fox News він сказав, що в будь-якому випадку США та Україна залишаються стратегічними партнерами. Однак Володимир Путін порушував угоди про припинення війни понад 20 разів.

"При всій повазі, що він хоче закінчити цю війну, але ніхто не хоче цього сильніше, ніж ми. Бо це ми боремося за наші життя. Тож я просто кажу, що ми повинні бути а одному боці. І я сподіваюся, що президент на нашій стороні", – сказав він.

Зеленський сподівається, що зупинити Володимира Путіна можна разом з партнерами.

Поїздка президента України до Вашингтона закінчилася скандалом: американці звинуватили Зеленського в тому, що він "не хоче миру". Вони також заявили, що він їх не поважає.