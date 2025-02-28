Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що український президент "не готовий до миру".
Відповідний допис Трампа з’явився у його соцмережі.
Лідер США зазначив, що "визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу у переговорах".
"Я не хочу переваги, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовим до миру", – написав Трамп.
Опісля Білий дім заявив, що пресконференція Володимира Зеленського і Дональда Трампа скасована.
"He disrespected the United States of America in its cherished Oval Office. He can come back when he is ready for Peace.” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/jIvkoiVdUb— The White House (@WhiteHouse) February 28, 2025
CNN передає, що після суперечки Трамп консультувався з віце-президентом Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скоттом Бессентом та іншими своїми головними радниками.
Тоді він вирішив зупинити перемовини з українським колегою і доручив Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу повідомити українцям, що Зеленському час піти.
Українській делегації не дали можливість пообідати, як це передбачалося, а наказали покинути приміщення. Українці висловили протест і озвучили намір продовжити переговори, але їм у цьому відмовили.
- Цьому допису передувала зустріч лідерів обох держав в Овальному кабінеті, яка закінчилася словесною перепалкою. Трамп наполягав на підписанні угоди, знову виставив Україні рахунок на 350 мільярдів доларів за надану допомогу і вимагав припинити вогонь.Зеленський натомість заявив, що переговори з РФ можуть не привести до очікуваних результатів, оскільки країна-агресор неодноразово порушувала попередні допомовленості.