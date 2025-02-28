"Він може повернутися, коли буде готовим до миру", – додав Трамп.

Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що український президент "не готовий до миру".

Відповідний допис Трампа з’явився у його соцмережі.

Лідер США зазначив, що "визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу у переговорах".

Фото: EPA/UPG Володимир Зеленський , Дональд Трамп і Джей Венс

"Я не хочу переваги, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовим до миру", – написав Трамп.

Опісля Білий дім заявив, що пресконференція Володимира Зеленського і Дональда Трампа скасована.

"He disrespected the United States of America in its cherished Oval Office. He can come back when he is ready for Peace.” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/jIvkoiVdUb — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2025

CNN передає, що після суперечки Трамп консультувався з віце-президентом Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скоттом Бессентом та іншими своїми головними радниками.

Тоді він вирішив зупинити перемовини з українським колегою і доручив Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу повідомити українцям, що Зеленському час піти.

Українській делегації не дали можливість пообідати, як це передбачалося, а наказали покинути приміщення. Українці висловили протест і озвучили намір продовжити переговори, але їм у цьому відмовили.