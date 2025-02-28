Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
ГоловнаПолітика

Трамп заявив, що Зеленський "не готовий до миру". Угоду не підписали, пресконференцію скасували (доповнено)

"Він може повернутися, коли буде готовим до миру", – додав Трамп.

Трамп заявив, що Зеленський "не готовий до миру". Угоду не підписали, пресконференцію скасували (доповнено)
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що український президент "не готовий до миру".

Відповідний допис Трампа з’явився у його соцмережі.

Лідер США зазначив, що "визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу у переговорах".

Володимир Зеленський , Дональд Трамп і Джей Венс
Фото: EPA/UPG
Володимир Зеленський , Дональд Трамп і Джей Венс

"Я не хочу переваги, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовим до миру", – написав Трамп.

Опісля Білий дім заявив, що пресконференція Володимира Зеленського і Дональда Трампа скасована.

CNN передає, що після суперечки Трамп консультувався з віце-президентом Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скоттом Бессентом та іншими своїми головними радниками.

Тоді він вирішив зупинити перемовини з українським колегою і доручив Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу повідомити українцям, що Зеленському час піти.

Українській делегації не дали можливість пообідати, як це передбачалося, а наказали покинути приміщення. Українці висловили протест і озвучили намір продовжити переговори, але їм у цьому відмовили.

  • Цьому допису передувала зустріч лідерів обох держав в Овальному кабінеті, яка закінчилася словесною перепалкою. Трамп наполягав на підписанні угоди, знову виставив Україні рахунок на 350 мільярдів доларів за надану допомогу і вимагав припинити вогонь.Зеленський натомість заявив, що переговори з РФ можуть не привести до очікуваних результатів, оскільки країна-агресор неодноразово порушувала попередні допомовленості.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies